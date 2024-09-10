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В Перми главу следственного отдела зарубили топором на глазах у ребенка
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В преступлении подозревают пенсионера Нацгвардии undefined
Новости

В Перми главу следственного отдела зарубили топором на глазах у ребенка

В преступлении подозревают пенсионера Нацгвардии

В Перми зарубили топором главу следственного отдела. Предположительно, все случилось прямо на глазах у ребенка. Подозревают в убийстве пенсионера войск Нацгвардии. Он мог совершить преступление из ревности.

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В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Подозреваемый уже задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Устанавливаются все мотивы преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности.


Имя убитого сотрудника СК не называют, но «Ъ-Прикамье» пишет, что зарубили руководителя следственного отдела по Свердловскому району Перми полковника юстиции Евгения Середкина. Газета узнала, что задержанного зовут Алексей Головин. 


Около полуночи он, утверждают журналисты, пришел к квартире Середкина, выключил свет в подъезде и позвонил в дверь. Когда тот открыл дверь, Головин набросился на него с топором. Свидетелем убийства якобы стал 11-летний ребенок.


Подозреваемый сам вызвал следственно-оперативную группу и дождался ее приезда. И следователи, и журналисты сходятся на том, что убийство не связано с работой Середкина. Shot, Baza и «112» рассказывают, что нападавший является сожителем бывшей жены Середкина. Экс-супруги конфликтовали и судились из-за детей, которые жили с отцом.

#пермь #убийство #преступление
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