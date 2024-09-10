В Перми главу следственного отдела зарубили топором на глазах у ребенка

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Подозреваемый уже задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Устанавливаются все мотивы преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности.





Имя убитого сотрудника СК не называют, но «Ъ-Прикамье» пишет, что зарубили руководителя следственного отдела по Свердловскому району Перми полковника юстиции Евгения Середкина. Газета узнала, что задержанного зовут Алексей Головин.





Около полуночи он, утверждают журналисты, пришел к квартире Середкина, выключил свет в подъезде и позвонил в дверь. Когда тот открыл дверь, Головин набросился на него с топором. Свидетелем убийства якобы стал 11-летний ребенок.





Подозреваемый сам вызвал следственно-оперативную группу и дождался ее приезда. И следователи, и журналисты сходятся на том, что убийство не связано с работой Середкина. Shot, Baza и «112» рассказывают, что нападавший является сожителем бывшей жены Середкина. Экс-супруги конфликтовали и судились из-за детей, которые жили с отцом.