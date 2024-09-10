СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье

Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 УК («Террористический акт»). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.





«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению», — указали в ведомстве.





Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о повреждении двух домов в Раменском после атаки дронов. В результате погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.





В Минобороны отчитались, что силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами.