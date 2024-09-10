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СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье
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По последним данным, жертвой удара стала женщина, три человека ранены undefined
Новости

СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье

По последним данным, жертвой удара стала женщина, три человека ранены

Уголовное дело о теракте, повлекшем смерть человека, завел Следственный комитет из-за атаки украинских дронов по российским регионам, которая произошла в ночь на 10 сентября.

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Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 УК («Террористический акт»). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.


«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению», — указали в ведомстве.


Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о повреждении двух домов в Раменском после атаки дронов. В результате погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.


В Минобороны отчитались, что силы ПВО сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами.

#беспилотник #подмосковье #раменский
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