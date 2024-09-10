В Оренбургской области при пожаре на нефтепроводе погибли два человека

Два человека погибли, трое пострадали при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области. Минздрав региона уточняет, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.





Сообщается, что пожар начался во время сварочных работ на нефтепроводе на территории Гаршинского месторождения. Горевший нефтепровод принадлежит «ННК-Оренбургнефтегаз», сообщило областное управление МЧС.





Пожар уже потушили. Площадь возгорания, по данным местных властей, составила 150 квадратных метров.