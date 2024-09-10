Минобороны России: За ночь перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотника

В ведомстве уточнили, что 72 дрона уничтожены над Брянской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской областью.





Также восемь беспилотников сбили на территории Белгородской области, семь — в Калужской, пять — в Воронежской, четыре БПЛА — над Липецкой и один над Орловской областью.





Ранее стало известно, что в результате прилета беспилотника загорелась многоэтажка в Спортивном проезде в подмосковном Раменском. По информации, подтвержденной властями, одна женщина погибла, еще три человека пострадали.