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Минобороны России: За ночь перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотника
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Противник использовал дроны самолетного типа, подчеркнули в ведомстве undefined
Новости

Минобороны России: За ночь перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотника

Противник использовал дроны самолетного типа, подчеркнули в ведомстве

За ночь над Россией было сбито 144 украинских БПЛА. В том числе 20 — над Подмосковьем. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

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В ведомстве уточнили, что 72 дрона уничтожены над Брянской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской областью. 


Также восемь беспилотников сбили на территории Белгородской области, семь — в Калужской, пять — в Воронежской, четыре БПЛА — над Липецкой и один над Орловской областью.


Ранее стало известно, что в результате прилета беспилотника загорелась многоэтажка в Спортивном проезде в подмосковном Раменском. По информации, подтвержденной властями, одна женщина погибла, еще три человека пострадали. 

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