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В результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье погибла женщина, еще три человека ранены
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По информации губернатора Воробьева, силы ПВО сбили 14 беспилотников undefined
Новости

В результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье погибла женщина, еще три человека ранены

По информации губернатора Воробьева, силы ПВО сбили 14 беспилотников

46-летняя женщина погибла во время атаки беспилотника на многоквартирный дом в подмосковном Раменском. Еще три человека пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

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Ранее Воробьев сообщал о гибели девятилетнего ребенка, однако эта информация не подтвердилась. Предварительно, были повреждены 20 квартир дома в Спортивном проезде. 


Он также указал, что в ПВР Подмосковья заселены 43 человека. Всем людям организовано горячее питание.


Всего этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, рассказал глава региона. 


Из-за прилетов беспилотников более 30 рейсов задержали в аэропорту Внуково, аэропорт Жуковский временно закрывали на прием и вылет самолетов.

#беспилотник #подмосковье #воробьев
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