В результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье погибла женщина, еще три человека ранены

Ранее Воробьев сообщал о гибели девятилетнего ребенка, однако эта информация не подтвердилась. Предварительно, были повреждены 20 квартир дома в Спортивном проезде.





Он также указал, что в ПВР Подмосковья заселены 43 человека. Всем людям организовано горячее питание.





Всего этой ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, рассказал глава региона.





Из-за прилетов беспилотников более 30 рейсов задержали в аэропорту Внуково, аэропорт Жуковский временно закрывали на прием и вылет самолетов.