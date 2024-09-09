В Госдуме пообещали добиться наказания для живодеров, зарубивших топором подвешенную собаку

В Сети появилось видео, на котором несовершеннолетние из Тулунского района Иркутской области издеваются над собакой. На кадрах один из них держит привязанную веревкой за шею собаку, а его сверстник наносит ей удары топором. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил Daily Storm, что малолетние живодеры не останутся безнаказанными.





«Мы сейчас готовим депутатские запросы, причем не только на органы внутренних дел, но и на прокуратуру региона, для того чтобы расследование этого инцидента было взято на контроль», — сказал парламентарий.





По его словам, тот факт, что преступники являются несовершеннолетними, осложняет ситуацию, однако для таких случаев существуют специально внесенные поправки в административное законодательство и рычаги, связанные с работой служб опеки и при необходимости лечебных учреждений.





«И прецеденты такие есть, когда по нашим запросам помещали в такие учреждения малолетних преступников. Там есть очень серьезные вопросы на самом деле и к родителям, и к самим этим изуверам. Моя позиция — она предельно здесь жесткая. Я считаю, что безнаказанность в таких вопросах провоцирует куда более серьезные преступления. Причем не просто мои там размышления — это подкреплено судебной статистикой», — отметил Бурматов.





Депутат добавил, что тяжелые преступления в отношении граждан совершают часто те, кто не понес в свое время заслуженного наказания за преступления в отношении животных. Почувствовав свою безнаказанность, преступники всегда идут на рецидив, подчеркнул Бурматов.





«Поэтому здесь очень важно, чтобы ответственность была и юридически совершенное преступление, это, конечно, квалифицируется как часть вторая 245-й статьи Уголовного кодекса, потому что это группа лиц, предварительный сговор, это отягчающее обстоятельство. Их возраст, безусловно, повлияет на то, какое они наказание понесут. Но не должен повлиять на то, понесут ли они наказание в принципе», — сказал парламентарий.





Бурматов рассказал, что ежедневно комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обрабатывает около 200-400 обращений касательно преступлений в отношении животных, которые поступают из самых разных регионов России. Произошедшее в Иркутской области, как и все подобные случаи, всегда является основанием для реакции со стороны комитета, подчеркнул депутат.





Издевательство подростков над собакой не оставили без внимания в ГУ МВД России по Иркутской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники полиции обнаружили видеозапись в Сети и начали проверку по факту жестокого обращения с животным. Сейчас они устанавливают личности несовершеннолетних.