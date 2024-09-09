Принцесса Уэльская объявила, что завершила курс лечения от рака

Принцесса Уэльская Кэтрин (урожденная Кейт Миддлтон) сообщила в видеообращении, что завершила курс лечения от рака. Информация опубликована на ее странице в соцсети X (бывший Twitter).





«Поскольку лето подходит к концу, я не могу передать, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии», — отметила она.





Принцесса подчеркнула, что теперь сосредоточена на том, чтобы делать все возможное во избежание рака.





«Несмотря на то что я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному выздоровлению долог, и я должна продолжать наслаждаться каждым днем», — добавила она.





Об онкологическом заболевании принцессы стало известно 22 марта. До этого ей сделали операцию на брюшной полости.





Ранее рак диагностировали у ее свекра, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщил Букингемский дворец. В заявлении не уточнили, какой тип заболевания обнаружен у монарха.