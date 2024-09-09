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Принцесса Уэльская объявила, что завершила курс лечения от рака
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Кейт Миддлтон 42 года, у нее трое детей undefined
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Принцесса Уэльская объявила, что завершила курс лечения от рака

Кейт Миддлтон 42 года, у нее трое детей

Принцесса Уэльская Кэтрин (урожденная Кейт Миддлтон) сообщила в видеообращении, что завершила курс лечения от рака. Информация опубликована на ее странице в соцсети X (бывший Twitter).


«Поскольку лето подходит к концу, я не могу передать, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии», — отметила она. 


Принцесса подчеркнула, что теперь сосредоточена на том, чтобы делать все возможное во избежание рака.


«Несмотря на то что я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному выздоровлению долог, и я должна продолжать наслаждаться каждым днем», — добавила она.


Об онкологическом заболевании принцессы стало известно 22 марта. До этого ей сделали операцию на брюшной полости. 


Ранее рак диагностировали у ее свекра, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщил Букингемский дворец. В заявлении не уточнили, какой тип заболевания обнаружен у монарха. 

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#кейт миддлтон #болезнь #карл iii #великобритания
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