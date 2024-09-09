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Власти Румынии заявили, что нашли в стране обломки российского дрона
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МИД выступил с протестом против нарушения воздушного пространства undefined
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Власти Румынии заявили, что нашли в стране обломки российского дрона

МИД выступил с протестом против нарушения воздушного пространства

В Минобороны Румынии утверждают, что на территории уезда Тулча недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки российского беспилотника.


Там заявили, что «группы сотрудников Минобороны в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации и МВД исследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где обнаружили фрагменты БПЛА российского происхождения, которые будут изучены согласно законным процедурам». 


В Минобороны также указали, что будут проведены поиски в районе населенного пункта Караорман, «откуда поступили сигналы о другой возможной зоне падения». 


Уточняется, что зона в районе населенного пункта Периправа и возможная зона падения в районе населенного пункта Караорман «находятся в болотистой местности, вне населенных пунктов, элементам инфраструктуры ущерба нанесено не было». 


В Минобороны России не комментировали эту информацию. 

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#беспилотник #дрон #румыния
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