Власти Румынии заявили, что нашли в стране обломки российского дрона

В Минобороны Румынии утверждают, что на территории уезда Тулча недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки российского беспилотника.





Там заявили, что «группы сотрудников Минобороны в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации и МВД исследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где обнаружили фрагменты БПЛА российского происхождения, которые будут изучены согласно законным процедурам».





В Минобороны также указали, что будут проведены поиски в районе населенного пункта Караорман, «откуда поступили сигналы о другой возможной зоне падения».





Уточняется, что зона в районе населенного пункта Периправа и возможная зона падения в районе населенного пункта Караорман «находятся в болотистой местности, вне населенных пунктов, элементам инфраструктуры ущерба нанесено не было».





В Минобороны России не комментировали эту информацию.