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Лавров заявил, что Россия будет готова определиться с местом переговоров с Украиной, когда поймет, о чем диалог
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Он также подчеркнул, что должны учитываться интересы русскоязычного населения undefined
Новости

Лавров заявил, что Россия будет готова определиться с местом переговоров с Украиной, когда поймет, о чем диалог

Он также подчеркнул, что должны учитываться интересы русскоязычного населения

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова говорить о месте проведения встречи по украинскому конфликту после того, как поймет, о чем пойдет разговор. 


Также Лавров отметил, что Москва считает, что Запад не хочет договариваться «по-честному» об урегулировании украинского конфликта, а только желает стратегического поражения для России. 


По его словам, ультиматум Зеленского «набил оскомину», а Москва никогда его серьезно не воспринимала. 


«Ни одна инициатива урегулирования конфликта по Украине не касается прав русскоязычного населения, это ключевая проблема», — также заявил министр. 


Он обратил внимание, что несерьезно говорить о решении украинского конфликта как [о решении] вопроса об «обмене территориями», речь идет о правах людей. 


Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Эр-Рияд, где принял участие в совместном министерском заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). 

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#лавров #украина #мид рф
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