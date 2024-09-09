Лавров заявил, что Россия будет готова определиться с местом переговоров с Украиной, когда поймет, о чем диалог

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова говорить о месте проведения встречи по украинскому конфликту после того, как поймет, о чем пойдет разговор.





Также Лавров отметил, что Москва считает, что Запад не хочет договариваться «по-честному» об урегулировании украинского конфликта, а только желает стратегического поражения для России.





По его словам, ультиматум Зеленского «набил оскомину», а Москва никогда его серьезно не воспринимала.





«Ни одна инициатива урегулирования конфликта по Украине не касается прав русскоязычного населения, это ключевая проблема», — также заявил министр.





Он обратил внимание, что несерьезно говорить о решении украинского конфликта как [о решении] вопроса об «обмене территориями», речь идет о правах людей.





Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Эр-Рияд, где принял участие в совместном министерском заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).