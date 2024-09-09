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В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Мемрик в ДНР
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Он находится в Покровском районе undefined
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В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Мемрик в ДНР

Он находится в Покровском районе

Российские войска заняли населенный пункт Мемрик в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


Как отметили в ведомстве, это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр». 


1 сентября российские военные взяли поселок Птичье, а также населенный пункт Выемка в ДНР. Об этом сказано в сводке Минобороны.


31 августа ВС РФ заняли поселок Кирово, а 29 августа в оборонном ведомстве заявили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР. 

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#днр #минобороны #вс рф
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