В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Мемрик в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт Мемрик в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





Как отметили в ведомстве, это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».





1 сентября российские военные взяли поселок Птичье, а также населенный пункт Выемка в ДНР. Об этом сказано в сводке Минобороны.





31 августа ВС РФ заняли поселок Кирово, а 29 августа в оборонном ведомстве заявили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.