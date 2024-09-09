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Путин назвал Маслякова человеком многогранного таланта и преданным своему делу профессионалом
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Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН undefined
Новости

Путин назвал Маслякова человеком многогранного таланта и преданным своему делу профессионалом

Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ведущего КВН Александра Маслякова в связи с его смертью. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.

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«Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», — отметил глава государства.


Президент подчеркнул, что во многом именно благодаря Маслякову клуб стал уникальным явлением отечественной культуры, объединил талантливую молодежь и заслужил всенародную популярность.


Светлая память о Маслякове навсегда сохранится в сердцах его друзей, близких и многочисленных поклонников его творчества, добавил Путин.


Александр Масляков скончался на 83-м году жизни. Причина его смерти не называется. Масляков был ведущим КВН на протяжении 58 лет. 

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