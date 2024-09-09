Путин назвал Маслякова человеком многогранного таланта и преданным своему делу профессионалом

«Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», — отметил глава государства.





Президент подчеркнул, что во многом именно благодаря Маслякову клуб стал уникальным явлением отечественной культуры, объединил талантливую молодежь и заслужил всенародную популярность.





Светлая память о Маслякове навсегда сохранится в сердцах его друзей, близких и многочисленных поклонников его творчества, добавил Путин.





Александр Масляков скончался на 83-м году жизни. Причина его смерти не называется. Масляков был ведущим КВН на протяжении 58 лет.