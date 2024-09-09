«Все было в строжайшей тайне»: Пригожин рассказал о свадьбе миллиардера Малофеева и омбудсмена Львовой-Беловой

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова вышла замуж за миллиардера Константина Малофеева. Свадьба, по словам Пригожина, прошла в атмосфере суперсекретности.





«Только моя супруга [Валерия] была на этом мероприятии. Она выступала. Была приглашена как артистка. Я надеюсь, гости остались довольны. Но это у них надо спросить», — заявил Daily Storm продюсер.





«Смотрите, любая свадьба — это праздник, это событие. Все было в строжайшей тайне, секретности. Мы об этом узнали даже, когда туда [на место празднования] приехали», — добавил муж Валерии.





По информации канала Baza, свадьба прошла 8 сентября в элитном подмосковном поселке Довиль, на ней присутствовали более 100 человек. Предварительно, помимо Валерии, перед гостями выступали Григорий Лепс, Леонид Агутин и Дима Билан. Отмечалось, что гостям торжества якобы было запрещено фотографировать и публиковать снимки самих молодоженов.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Кремль не комментирует публикации о свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева. «Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка. <...> В любом случае мы желаем ей счастья», — сказал Песков.





Для молодоженов это не первый брак. Впервые Львова-Белова вышла замуж в 2003 году за Павла Когельмана. Он позднее стал священником. Супруги воспитывали девятерых детей, четверо из них — приемные. А Малофеев в августе 2023 года развелся с адвокатом Ириной Вильтер после 20 лет брака.





Официальных подтверждений того, что бизнесмен и омбудсмен поженились, до сих пор не было. Впервые о начале отношения Малофеева и Львовой-Беловой СМИ писали зимой. Пару заметили в Екатеринбурге на крестном ходе, где они шли, взявшись за руки.