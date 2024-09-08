«Был немножко грустный»: Нагиев вспомнил о последнем разговоре с Масляковым

«Что касается общения в принципе, — вспоминает ведущий, — я не могу сказать, что стоял у истоков становления Александра Васильевича на престол КВН. Я пришел туда всего 10 лет назад. Но несмотря на все слухи о его сложном характере, о каком-то его коварстве, я ни разу не увидел ни того, ни другого. Не знаю, с чем это связано. С его личной симпатией? Или с тем, что я пришел уже в определенном возрасте и статусе? Однако у нас всегда были ровные, нескандальные, теплые и дружественные отношения. Я был одним из немногих, кто был приглашен на его 80-летие».