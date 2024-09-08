«Был немножко грустный»: Нагиев вспомнил о последнем разговоре с Масляковым

Дмитрий Нагиев в разговоре с Daily Storm вспомнил о последнем разговоре с Александром Масляковым. Ведущего КВН не стало на 83-м году жизни...
«С Александром Васильевичем мы виделись год назад. Хотя телефонные разговоры поддерживали, пожалуй, до конца, — рассказывает Дмитрий. — Последний был два месяца назад. Мне показалось, что он был грустный, но мы все равно шутили и расстались на том, что надо держаться. Держаться и в контексте сложившейся ситуации в мире, и в ситуации со здоровьем.
А месяц назад он уже не снял трубку. Сняла его супруга Светлана и сказала, что у Александра Васильевича легкий насморк...»
«И сегодня я понимаю, с каким мужеством угасал этот человек! — восклицает Нагиев. — Не сделав ни секунды пиара на своей болезни. Ни себе, ни КВН. Для меня это пример личного мужества. Я не знаю, хватило бы у меня сил так достойно уходить?!»
По словам Дмитрия, сегодня не стало эпохи — и впервые в жизни он может сказать, что это не просто слова!
«Что касается общения в принципе, — вспоминает ведущий, — я не могу сказать, что стоял у истоков становления Александра Васильевича на престол КВН. Я пришел туда всего 10 лет назад. Но несмотря на все слухи о его сложном характере, о каком-то его коварстве, я ни разу не увидел ни того, ни другого. Не знаю, с чем это связано. С его личной симпатией? Или с тем, что я пришел уже в определенном возрасте и статусе? Однако у нас всегда были ровные, нескандальные, теплые и дружественные отношения. Я был одним из немногих, кто был приглашен на его 80-летие».
«Когда мы говорим, что ушла эпоха, мы, как правило, берем эту фразу в кавычки, — переживает Дмитрий. — С уходом Маслякова эти кавычки раскрываются. Впервые в моей жизни!
Сегодня она ушла! И многие-многие осиротели. Те, кто обязан ему своим становлением. Своей жизнью. Своей судьбой. Своими доходами. Своей популярностью!
В том числе в некотором смысле и я...»