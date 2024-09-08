Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино завершены

Москвичи, голосовавшие онлайн или с помощью терминала электронного голосования, стали участниками акции «#ВыбираемВместе2024» программы «Миллион призов». Участники получили баллы, которые можно обменять на скидки и товары у партнеров акции. Два розыгрыша прошли 7 и 8 сентября. Последний розыгрыш состоится утром 9 сентября.