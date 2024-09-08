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Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино завершены
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Голоса начнут считать после того, как соберут ключ расшифрования undefined
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Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино завершены

Голоса начнут считать после того, как соберут ключ расшифрования

Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино завершились. Отдать свой голос можно было на избирательных участках во всех районах Москвы и дистанционно на портале mos.ru.

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Москвичи, голосовавшие онлайн или с помощью терминала электронного голосования, стали участниками акции «#ВыбираемВместе2024» программы «Миллион призов». Участники получили баллы, которые можно обменять на скидки и товары у партнеров акции. Два розыгрыша прошли 7 и 8 сентября. Последний розыгрыш состоится утром 9 сентября.

Для подведения итогов электронного голосования соберут ключ расшифрования. Он разделен между тремя сотрудниками Общественного штаба по наблюдению за выборами, председателем Московской городской избирательной комиссии Ольгой Кирилловой журналистом и блогером Кириллом Шуликой.

После этого начнется процесс подсчета голосов. Его скорость зависит от количества москвичей, принявших участие в голосовании.

Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно было онлайн на портале mos.ru, с помощью терминала электронного голосования или заполнив бумажный бюллетень.

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