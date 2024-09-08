Умер ведущий КВН Александр Масляков

Масляков боролся с раком два года, пишет канал Mash. В последнее время ведущий наблюдался в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Сначала медики выявили новообразование в легком, после подтвердили, что оно злокачественное. Восемь месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет. Полгода Масляков был в очень плохом состоянии — с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия ковида.