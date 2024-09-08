Умер ведущий КВН Александр Масляков

Ведущий КВН Александр Масляков умер, сообщили в Telegram-канале КВН. Причина смерти не уточняется. Маслякову было 82 года.
Масляков боролся с раком два года, пишет канал Mash. В последнее время ведущий наблюдался в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Сначала медики выявили новообразование в легком, после подтвердили, что оно злокачественное. Восемь месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет. Полгода Масляков был в очень плохом состоянии — с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия ковида.
Михаил Гусман, брат которого был многолетним постоянным членом жюри КВН, выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова.
«Кроме глубочайшей скорби и очень большой моей личной сердечной боли, мне нечего добавить», — сказал Daily Storm Гусман.
По его словам, Масляков был потрясающим человеком: «Он дал путевку в жизнь десяткам тысяч молодых людей. Это ни с чем не сравнимо».
Масляков вел Клуб веселых и находчивых с 1964 года, «став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами». «Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — пишут в Telegram-канале передачи.