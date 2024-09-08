«Делиться надо»: Платонов похвалил москвичей, которые пожертвовали призовые баллы на благотворительность

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов прокомментировал действия москвичей, которые пожертвовали на благотворительность 32 миллиона рублей, полученных в ходе розыгрыша «Миллиона призов».
«В Библии написано: «делиться надо». Люди делятся», — сказал он Daily Storm.
Заключительный розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» пройдет утром 9 сентября. В третий розыгрыш попадут избиратели, которые голосовали с 20:01 7 сентября и до окончания выборов 8 сентября.
Результаты розыгрыша в течение дня появятся на странице акции. Там же можно найти информацию о партнерах акции, порядке и сроках ее проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.