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«Делиться надо»: Платонов похвалил москвичей, которые пожертвовали призовые баллы на благотворительность
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Последний розыгрыш «Миллиона призов» пройдет 9 сентября undefined
Новости

«Делиться надо»: Платонов похвалил москвичей, которые пожертвовали призовые баллы на благотворительность

Последний розыгрыш «Миллиона призов» пройдет 9 сентября

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов прокомментировал действия москвичей, которые пожертвовали на благотворительность 32 миллиона рублей, полученных в ходе розыгрыша «Миллиона призов».

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«В Библии написано: «делиться надо». Люди делятся», — сказал он Daily Storm.

Заключительный розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» пройдет утром 9 сентября. В третий розыгрыш попадут избиратели, которые голосовали с 20:01 7 сентября и до окончания выборов 8 сентября.

Результаты розыгрыша в течение дня появятся на странице акции. Там же можно найти информацию о партнерах акции, порядке и сроках ее проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.

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