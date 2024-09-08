Новости
Новости 18+
St
Роскомнадзор: С начала года зафиксировано более 200 DDoS-атак на ресурсы ЦИК
18+
Для защиты организовали круглосуточный мониторинг undefined
Новости

Роскомнадзор: С начала года зафиксировано более 200 DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Для защиты организовали круглосуточный мониторинг

Роскомнадзор с начала года в период подготовки к выборным кампаниям зафиксировал 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, инфраструктуру Департамента информационных технологий Москвы и дистанционного электронного голосования, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Также было зафиксировано 167 аварийных ситуаций на сетях связей. Необходимые меры реагирования были приняты.

Зайцев отметил, что общая продолжительность DDoS-атак составила почти четыре часа. Для защиты Роскомнадзор организовал круглосуточный мониторинг в сентябрьской кампании на 17 ресурсах инфраструктуры ЦИК, 39 ресурсах ДЭГ и 37 ресурсах ДИТ Москвы, добавил Зайцев.

В единый день голосования с 6 по 8 сентября проходят около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. 

#выборы-2024 #голосование #роскомнадзор
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...