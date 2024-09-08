Роскомнадзор: С начала года зафиксировано более 200 DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Роскомнадзор с начала года в период подготовки к выборным кампаниям зафиксировал 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, инфраструктуру Департамента информационных технологий Москвы и дистанционного электронного голосования, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.