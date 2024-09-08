Почти три миллиона москвичей приняли участие в выборах депутатов Мосгордумы

На данный момент проголосовали почти три миллиона человек на выборах в Мосгордуму восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
Из них онлайн-голосование предпочли около 2,6 миллиона горожан. На участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 280 тысяч москвичей, почти 115 тысяч предпочли бумажные бюллетени, уточнил Реут.
Конфликтных ситуаций на участках практически не возникает, а само голосование идет в штатном режиме, заявил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.
По его словам, Общественный штаб зафиксировал, что в ряде случаев наблюдатели от КПРФ пытаются спровоцировать избирателей на участках в связи с заявочным форматом голосования с помощью бумажных бюллетеней. Все случаи проверены. В тех случаях, когда голосование при помощи бумажного бюллетеня является полностью правомочным способом волеизъявления для голосующего, отказов в их выдаче нет.
Заместитель руководителя штаба Александр Асафов подчеркнул, что в Telegram-каналах был отмечен ряд публикаций о якобы препятствиях для голосования бумажным бюллетенем. Все такие случаи iтаб проверяет — ни о каком недопуске речи не идет.
Голосование завершится в 20:00, после чего состоится процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования.