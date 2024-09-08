Почти три миллиона москвичей приняли участие в выборах депутатов Мосгордумы

По его словам, Общественный штаб зафиксировал, что в ряде случаев наблюдатели от КПРФ пытаются спровоцировать избирателей на участках в связи с заявочным форматом голосования с помощью бумажных бюллетеней. Все случаи проверены. В тех случаях, когда голосование при помощи бумажного бюллетеня является полностью правомочным способом волеизъявления для голосующего, отказов в их выдаче нет.