Спортсмены из России завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

Российские спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали на Паралимпийских играх в Париже. Большую часть наград россияне завоевали в вводных видах спорта.
Для российских атлетов Паралимпиада в Париже завершилась. Последним из россиян выступил Денис Гаврилов, который в марафонском беге среди спортсменов с нарушением зрения занял четвертое место.
Всего в играх приняли участие 88 спортсменов из России. Они выступили в нейтральном статусе в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо.
Одна из российских спортсменок не только завоевала золото, но и установила новый мировой рекорд. Пловчиха Дарья Лукьяненко победила на дистанции 100 метров вольным стилем и показала результат 1 минута 04,88 секунды.
Если бы сборная России участвовала в официальном медальном зачете Игр, то с таким результатом она была бы на восьмом месте, подсчитали в РБК.
Церемония закрытия Паралимпиады состоится 8 сентября в 21:30 (мск) на стадионе «Стад де Франс».