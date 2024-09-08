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Миронов: Письмо, которое рассылалось от моего имени, — ошибка аппарата
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Претензий к выборам у его партии «СРЗП» нет Коллаж: Daily Storm
Новости

Миронов: Письмо, которое рассылалось от моего имени, — ошибка аппарата

Претензий к выборам у его партии «СРЗП» нет

Коллаж: Daily Storm

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» («СРЗП») Сергей Миронов сообщил Daily Storm, что письмо, которое прислали в избирком Псковской области, — это ошибка аппарата.

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Он заявил, что «СРЗП» допустила непростительную ошибку во время его командировки в Республику Алтай. В партии руководствовались тем, что отправляли эти письма раньше, еще до начала СВО.

По его словам, он лично письмо не подписывал, поэтому дезавуирует его. Кроме того, Миронов уточнил, что у партии нет никаких претензий и нет никаких опасений по итогам выборов, где бы они ни проходили.

«Если у нас где-то будут замечания, мы их выскажем», — сказал Миронов.

Также он добавил, что у партии были проблемы со снятием кандидатов в Санкт-Петербурге, но это было на этапе проведения избирательной кампании и партийцы уже высказали свое возмущение.

Ранее сообщалось, что представители партии «Справедливая Россия — За правду» прислали в избирком Псковской области письмо от имени их лидера Сергея Миронова с угрозами. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова подтвердила, что в разосланном письме были допущены некорректные высказывания по отношению к избирательной системе.

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