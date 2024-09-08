Миронов: Письмо, которое рассылалось от моего имени, — ошибка аппарата

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» («СРЗП») Сергей Миронов сообщил Daily Storm, что письмо, которое прислали в избирком Псковской области, — это ошибка аппарата.
Он заявил, что «СРЗП» допустила непростительную ошибку во время его командировки в Республику Алтай. В партии руководствовались тем, что отправляли эти письма раньше, еще до начала СВО.
По его словам, он лично письмо не подписывал, поэтому дезавуирует его. Кроме того, Миронов уточнил, что у партии нет никаких претензий и нет никаких опасений по итогам выборов, где бы они ни проходили.
«Если у нас где-то будут замечания, мы их выскажем», — сказал Миронов.
Также он добавил, что у партии были проблемы со снятием кандидатов в Санкт-Петербурге, но это было на этапе проведения избирательной кампании и партийцы уже высказали свое возмущение.
Ранее сообщалось, что представители партии «Справедливая Россия — За правду» прислали в избирком Псковской области письмо от имени их лидера Сергея Миронова с угрозами. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова подтвердила, что в разосланном письме были допущены некорректные высказывания по отношению к избирательной системе.