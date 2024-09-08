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Победители «Миллиона призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность
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Большую часть суммы направили на поддержку участников СВО и жителей Курской области undefined
Новости

Победители «Миллиона призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность

Большую часть суммы направили на поддержку участников СВО и жителей Курской области

Победители программы «Миллион призов» направили 32 миллиона рублей, которые были получены в виде призовых баллов, на благотворительность.

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Из общей суммы пожертвований победители призовой акции пожертвовали 18,6 миллионов рублей на поддержку участников специально военной операции и жителей приграничных районов Курской области.

Еще более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов, которые помогают тяжелобольным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Победителями двух розыгрышей акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» стали уже более 1,5 миллиона человек.

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