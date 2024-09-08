Не менее 14 человек погибли из-за тайфуна «Яги» на севере Вьетнама

В результате удара супертайфуна «Яги» по северной части Вьетнама погибли не менее 14 человек, свыше 180 были ранены. Об этом сообщил Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.
По данным комитета, сильнее всего пострадали столица Ханой, портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон, Халонг, а также близлежащие северные провинции Тхайбинь, Хоабинь и Хынгйен. Там стихия повредила более 400 опор линий электропередачи и 27 электроподстанций, в результате чего отключилось электричество.
Пострадали также посевные площади. Свыше 121 тысячи гектаров, засеянных рисом и другими культурами, были затоплены. Повреждены более пяти тысяч плодовых деревьев. В прибрежных районах потоплены или пропали без вести 38 кораблей и рыбацких лодок.
Ранее сообщалось, что из-за тайфуна был отменен товарищеский футбольный матч сборной России и команды Таиланда.
Тайфун «Яги» 4 сентября приблизился к южному побережью Китая, а оттуда направился в сторону Вьетнама. Менее чем через сутки скорость ветра внутри «Яги» превысила 50 метров в секунду, что позволило назвать его супертайфуном.