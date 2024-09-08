Более 1,5 миллиона человек победили в двух розыгрышах программы «Миллион призов»

Кроме призовых баллов также разыгрывались дополнительные призы в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт». Победители получат скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение товаров и услуг партнеров акции в выбранной категории. По итогам двух розыгрышей дополнительные призы выиграли 13,5 тысячи человек.