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Более 1,5 миллиона человек победили в двух розыгрышах программы «Миллион призов»
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Победители получили одну, три и пять тысяч призовых баллов undefined
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Более 1,5 миллиона человек победили в двух розыгрышах программы «Миллион призов»

Победители получили одну, три и пять тысяч призовых баллов

По итогам двух розыгрышей акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» призовые баллы получат 1,53 миллиона человек.

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Победителей определили случайным образом. Ими стали москвичи, которые с 20:01 6 сентября до 20:00 7 сентября проголосовали онлайн на портале elec.mos.ru или воспользовались терминалом дистанционного голосования.

В рамках основного розыгрыша призов они получили одну, три и пять тысяч призовых баллов, которые можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах.

Горожане старше 60 лет, а также те, кто впервые участвует в онлайн-выборах, гарантированно получат тысячу призовых баллов, если проголосуют онлайн и не победят в основном розыгрыше. 

Кроме призовых баллов также разыгрывались дополнительные призы в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт». Победители получат скидку в размере 15 тысяч баллов на приобретение товаров и услуг партнеров акции в выбранной категории. По итогам двух розыгрышей дополнительные призы выиграли 13,5 тысячи человек.

Узнать больше об акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва», условиях участия, порядке и сроках ее проведения можно на сайте.

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