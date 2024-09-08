В Киеве после взрыва на автотранспортном предприятии обвалилось здание

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв на территории автотранспортного предприятия, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В результате взрыва частично разрушено двухэтажное здание, под завалами могут быть люди.
Пожара нет, экстренные службы уже работают на месте, добавил Кличко.
Местные жители обсуждают взрыв в Telegram-каналах и соцсети Х. Никто не слышал ракетных ударов или летящих «гераней», пишет РИА Новости. Один из читателей утверждает, что поражен объект ВСУ, но это пока не подтверждено.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве, после которых был виден столб дыма. Воздушная тревога при этом не объявлялась.