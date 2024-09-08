Против Моргенштерна возбудили уголовное дело за отказ от маркировки иноагента

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, подтвердила прокуратура Москвы. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.
Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности «за нарушение порядка деятельности иноагента».
Рэпер долгое время публиковал в Telegram и YouTube материалы без соответствующих пометок. Сейчас все посты в Telegram-канале рэпера удалены.
Следственный комитет рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск, сообщает ТАСС.
В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ, пишет Lenta.ru. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. В мае 2022 года Минюст России признал Моргенштерна иноагентом.