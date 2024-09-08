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Против Моргенштерна возбудили уголовное дело за отказ от маркировки иноагента
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Рэпера могут объявить в розыск undefined
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Против Моргенштерна возбудили уголовное дело за отказ от маркировки иноагента

Рэпера могут объявить в розыск

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, подтвердила прокуратура Москвы. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.

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Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности «за нарушение порядка деятельности иноагента».

Рэпер долгое время публиковал в Telegram и YouTube материалы без соответствующих пометок. Сейчас все посты в Telegram-канале рэпера удалены.

Следственный комитет рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск, сообщает ТАСС.

В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ, пишет Lenta.ru. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. В мае 2022 года Минюст России признал Моргенштерна иноагентом.

#уголовное дело #моргенштерн #иноагент
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