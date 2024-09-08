Против Моргенштерна возбудили уголовное дело за отказ от маркировки иноагента

В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ, пишет Lenta.ru. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. В мае 2022 года Минюст России признал Моргенштерна иноагентом.