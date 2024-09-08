В Москве начался заключительный день голосования

Заключительный день голосования на выборах в Мосгордуму, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и муниципального округа Куркино начался штатно, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
За прошедшие сутки не зафиксировано ситуаций, которые могли бы оказать влияние на ход голосования, сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев. Видеонаблюдатели штаба всю ночь контролировали избирательные участки города.
Порядка 100 тысяч москвичей проголосовали онлайн за прошедшую ночь, добавил Ковалев.
Голосовать на избирательных участках можно до 20:00 с помощью терминала электронного голосования или бумажного бюллетеня по предварительно оформленной заявке. У тех, кто голосует онлайн, будет возможность заполнить бюллетень до 20:15. Затем система перестанет принимать голоса и начнется процедура соединения ключа расшифрования результатов электронного голосования.