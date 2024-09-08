В Москве начался заключительный день голосования

Голосовать на избирательных участках можно до 20:00 с помощью терминала электронного голосования или бумажного бюллетеня по предварительно оформленной заявке. У тех, кто голосует онлайн, будет возможность заполнить бюллетень до 20:15. Затем система перестанет принимать голоса и начнется процедура соединения ключа расшифрования результатов электронного голосования.