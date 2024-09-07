В Париже 26 тысяч человек вышли на протест с требованием отставки Макрона

В Париже 26 тысяч человек приняли участие в манифестации с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру города.
При этом глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано привела в соцсети X (ранее Twitter) другие данные. Согласно ее публикации, в Париже на протест вышли 160 тысяч человек, а по всей Франции — 300 тысяч человек.
Участники протеста обвиняют президента страны в «силовом перевороте» и нарушении принципов демократии, пишет ТАСС. Причиной тому послужил отказ Макрона назначить премьер-министром страны Люси Касте, которую предложил получивший на досрочных парламентских выборах альянс левых «Новый народный фронт».
Митингующие также недовольны назначением на этот пост представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье, поскольку считают, что это даст больше влияния правой партии «Национальное объединение».
В конце августа депутаты «Непокорившейся Франции» выдвинули резолюцию об импичменте Макрона, сообщает РИА Новости. Левые заявили, что выдвинут вотум недоверия новому премьеру и его правительству.