В Париже 26 тысяч человек вышли на протест с требованием отставки Макрона

При этом глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано привела в соцсети X (ранее Twitter) другие данные. Согласно ее публикации, в Париже на протест вышли 160 тысяч человек, а по всей Франции — 300 тысяч человек.