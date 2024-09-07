Гендиректор Московского зоопарка рассказала, как животные «празднуют» День города

Акулова, проголосовав, выложила пост об этом в своем Telegram-канале, и многие пожилые люди в комментариях написали, что отдали голос через ДЭГ, не приходя на участки. Кто-то, например, проголосовал на даче. Одна женщина призналась, что при онлайн-голосовании можно «остаться в тишине» и осознанно сделать выбор.