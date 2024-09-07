Гендиректор Московского зоопарка рассказала, как животные «празднуют» День города

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что к Дню города животные «прихорошились, намыли свои хвосты, начистили ушки и ждут посетителей».
Столичный праздник совпал с днем выборов в Мосгордуму. Акулова, также баллотирующаяся в столичное заксобрание, проголосовала через электронный терминал на участке.
Акулова, проголосовав, выложила пост об этом в своем Telegram-канале, и многие пожилые люди в комментариях написали, что отдали голос через ДЭГ, не приходя на участки. Кто-то, например, проголосовал на даче. Одна женщина призналась, что при онлайн-голосовании можно «остаться в тишине» и осознанно сделать выбор.
Все это говорит о том, что москвичи осознанно подходят к выборам, заключила Акулова.
В столице продолжаются выборы депутатов в Мосгордуму, выборы муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Москвичам доступны все способы голосования: онлайн на сайте, через терминал электронного голосования и с помощью бумажного бюллетеня. Выборы продлятся до 8 сентября включительно.