Преподавателя МГТУ имени Баумана арестовали по делу о разжигании ненависти

Доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко отправили в СИЗО по делу о возбуждении вражды или ненависти.
Поводом стали пять украинских песен, опубликованных на его странице во «ВКонтакте», пишет ТАСС. По версии Следственного комитета, в них содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц.
Нестеренко возражает против того, что он эти треки именно размещал. По его словам, песни были просто добавлены в его аудио- и видеозаписи. Он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются, передает РБК заявление адвоката преподавателя — Оскара Черджиева.
Защита планирует обжаловать решение об избрании меры пресечения 9 сентября. Адвокат добавил, что суд не согласился применить даже более мягкую меру пресечения.
Ранее сообщалось, что 3 сентября у Нестеренко прошли обыски, после чего его забрали на допрос в Следственный комитет.
На сайте МГТУ говорится, что Нестеренко — автор нескольких книг об Александре Невском, он — член участковой комиссии №1423 района Люблино от партии «Яблоко».