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Преподавателя МГТУ имени Баумана арестовали по делу о разжигании ненависти
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Поводом стало размещение украинских песен на его странице во «ВКонтакте» undefined
Новости

Преподавателя МГТУ имени Баумана арестовали по делу о разжигании ненависти

Поводом стало размещение украинских песен на его странице во «ВКонтакте»

Доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко отправили в СИЗО по делу о возбуждении вражды или ненависти.

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Поводом стали пять украинских песен, опубликованных на его странице во «ВКонтакте», пишет ТАСС. По версии Следственного комитета, в них содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц.

Нестеренко возражает против того, что он эти треки именно размещал. По его словам, песни были просто добавлены в его аудио- и видеозаписи. Он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются, передает РБК заявление адвоката преподавателя — Оскара Черджиева.

Защита планирует обжаловать решение об избрании меры пресечения 9 сентября. Адвокат добавил, что суд не согласился применить даже более мягкую меру пресечения.

Ранее сообщалось, что 3 сентября у Нестеренко прошли обыски, после чего его забрали на допрос в Следственный комитет.

На сайте МГТУ говорится, что Нестеренко — автор нескольких книг об Александре Невском, он — член участковой комиссии №1423 района Люблино от партии «Яблоко».

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