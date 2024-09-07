Преподавателя МГТУ имени Баумана арестовали по делу о разжигании ненависти

Нестеренко возражает против того, что он эти треки именно размещал. По его словам, песни были просто добавлены в его аудио- и видеозаписи. Он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются, передает РБК заявление адвоката преподавателя — Оскара Черджиева.