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Зеленский готовит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис
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План будет готов в ноябре undefined
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Зеленский готовит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис

План будет готов в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работает над дорожной картой по Украине и хочет представить документ кандидатам в президенты США и лидерам «Большой семерки».

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Зеленский 6 августа принял участие в работе экономического форума в городе Черноббьо в Италии, где дал интервью газете La Repubblica и еще пяти национальным СМИ.

По словам Зеленского, план будет готов в ноябре. Он представит его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам «Большой семерки», потому что хочет знать, что они думают по этому поводу.

Детали плана президент Украины не раскрыл. По утверждению La Repubblica, речь идет о включении в мирный план активной роли западных партеров в защите Украины, что могло бы гарантировать прекращение огня и начало переговоров с Россией.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленскому не удалось убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России. По его словам, консенсуса по поводу снятия ограничений на удары по России у Киева и его союзников на Западе пока нет.

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