Зеленский готовит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работает над дорожной картой по Украине и хочет представить документ кандидатам в президенты США и лидерам «Большой семерки».
Зеленский 6 августа принял участие в работе экономического форума в городе Черноббьо в Италии, где дал интервью газете La Repubblica и еще пяти национальным СМИ.
По словам Зеленского, план будет готов в ноябре. Он представит его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам «Большой семерки», потому что хочет знать, что они думают по этому поводу.
Детали плана президент Украины не раскрыл. По утверждению La Repubblica, речь идет о включении в мирный план активной роли западных партеров в защите Украины, что могло бы гарантировать прекращение огня и начало переговоров с Россией.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленскому не удалось убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России. По его словам, консенсуса по поводу снятия ограничений на удары по России у Киева и его союзников на Западе пока нет.