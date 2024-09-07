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Почти 2,5 миллиона москвичей приняли участие в голосовании на выборах в Мосгордуму
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Выборы в Москве проходят в штатном режиме undefined
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Почти 2,5 миллиона москвичей приняли участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Выборы в Москве проходят в штатном режиме

Почти 2,5 миллиона жителей столицы проголосовали на выборах депутатов в Мосгордуму, ТиНАО и Куркино, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

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Большая часть москвичей проголосовала онлайн. Таким способом отдали свои голоса почти 2,2 миллиона человек. С помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 180 тысяч горожан. Бумажные бюллетени предпочли более 80 тысяч жителей столицы, добавила Кириллова.

Кроме того, в Общественном штабе заявили, что столичная система электронного голосования успешно отражает кибератаки. По словам руководителя Общественного штаба Вадима Ковалева, московская система электронного голосования с начала выборов успешно отразила 180 DDoS-атак с более чем 2,5 тысячи IP-адресов.

Ковалев отметил, что ни одна из атак не повлияла на работу системы и никак не отразилась на ходе голосования. Все компоненты работают корректно, запись голосов в блокчейн не прерывалась ни на секунду.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на брифинге сообщила, что специалисты заблокировали свыше 4,6 тысячи хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования с начала выборов.

#москва #выборы в мосгордуму #общественный штаб
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