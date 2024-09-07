Москвичи планируют потратить баллы программы «Миллион призов» на театр, экскурсии, путешествия и товары

В столице проходит акция «#ВыбираемВместе2024 — Москва» для жителей города, голосующих на выборах электронно. 7 сентября были определены победители первого розыгрыша программы «Миллион призов», ими стали 1 133 250 человек. В рамках акции можно обменять баллы на промокоды партнеров программы «Миллион призов». Это дает возможность выгодно купить продукты, лекарства, одежду, технику, другие товары и услуги. Москвичи рассказали, на что хотят поменять баллы программы.





Участвовать в акции могут совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией в столице, голосующие электронно на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино.





Каждый призовой балл равен одному рублю. Баллы можно использовать в продуктовых магазинах, супермаркетах, аптеках, для покупки техники, товаров для дома и детских вещей, а также для пополнения карты «Тройка».





Кроме того, можно оплатить баллами походы в кафе, театр или направить их на благотворительность. В числе партнеров программы «Миллион призов» — в том числе маркетплейсы, где можно заказать почти что все, что угодно.





Отдать свой голос в электронном формате можно с помощью терминала на избирательном участке или онлайн на elec.mos.ru . При этом нужна стандартная или полная учетная запись на mos.ru . Выборы проходят 6-8 сентября, а розыгрыш призов — 7-9 сентября.





В основном розыгрыше акции можно выиграть одну тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов. Не победившие в основном розыгрыше участники, которые впервые голосуют онлайн, и избиратели от 60 лет получат гарантированный приз — тысячу баллов.





Кроме того, можно зарегистрироваться в розыгрыше дополнительных призов. Нужно будет выбрать категорию: «Техника для дома», «Спорт» или «Путешествия и культура». В выбранной категории есть возможность выиграть скидку в 15 тысяч баллов.