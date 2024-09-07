Москвичи планируют потратить баллы программы «Миллион призов» на театр, экскурсии, путешествия и товары

В столице проходит акция «#ВыбираемВместе2024 — Москва» для жителей города, голосующих на выборах электронно. 7 сентября были определены победители первого розыгрыша программы «Миллион призов», ими стали 1 133 250 человек. В рамках акции можно обменять баллы на промокоды партнеров программы «Миллион призов». Это дает возможность выгодно купить продукты, лекарства, одежду, технику, другие товары и услуги. Москвичи рассказали, на что хотят поменять баллы программы.
Участвовать в акции могут совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией в столице, голосующие электронно на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино.
Каждый призовой балл равен одному рублю. Баллы можно использовать в продуктовых магазинах, супермаркетах, аптеках, для покупки техники, товаров для дома и детских вещей, а также для пополнения карты «Тройка».
Кроме того, можно оплатить баллами походы в кафе, театр или направить их на благотворительность. В числе партнеров программы «Миллион призов» — в том числе маркетплейсы, где можно заказать почти что все, что угодно.
Отдать свой голос в электронном формате можно с помощью терминала на избирательном участке или онлайн на elec.mos.ru. При этом нужна стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Выборы проходят 6-8 сентября, а розыгрыш призов — 7-9 сентября.
В основном розыгрыше акции можно выиграть одну тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов. Не победившие в основном розыгрыше участники, которые впервые голосуют онлайн, и избиратели от 60 лет получат гарантированный приз — тысячу баллов.
Кроме того, можно зарегистрироваться в розыгрыше дополнительных призов. Нужно будет выбрать категорию: «Техника для дома», «Спорт» или «Путешествия и культура». В выбранной категории есть возможность выиграть скидку в 15 тысяч баллов.
Жители столицы, рассказали, на что хотят потратить баллы в акции. «Если мы выиграем что-то большое, там дополнительный розыгрыш проводится, — мы зарегистрировались на технику для дома. Надеемся, может быть, нам повезет и мы купим новый холодильник! А если что-то небольшое — то, скорее всего, что-то для детей купим», — поделилась участница акции.
Еще один житель Москвы планирует потратить баллы на культурную программу: «В театр надо сходить, давно я не был!» Другие горожане поделились, что хотели бы потратить баллы на прогулку на теплоходе, технику — обновить смартфон или планшет, или на путешествие.
«Я экскурсии бы выбрала, потому что мне очень нравится гулять по Москве. Я москвичка сама, прожив уже достаточно времени, вижу, как Москва развивается и она намного краше стала, чем в моем детстве», — добавила еще одна жительница города.
7 сентября были определены победители первого розыгрыша программы «Миллион призов». Баллы разыграли среди москвичей, проголосовавших 6 сентября. Победили 1 133 250 человек. Из них 1 122 000 — в основном розыгрыше, 11 250 — в дополнительном.
Победителям отправят СМС с номера DIT_MOS с сообщением о выигрыше. До 30 сентября нужно активировать специальный код на сайте «Миллиона призов». Затем баллы можно поменять на скидки у партнеров акции. Промокоды будут действовать до 15 декабря включительно.
Все подробности акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» можно посмотреть на сайте.