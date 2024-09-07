В МГТУ имени Баумана открыли новые корпуса

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.
На церемонии открытия, которая прошла в формате видео-конференц-связи из концертного зала «Зарядье». Путин сказал, что с удовольствием посетит МГТУ имени Баумана, если будет такая возможность.
«Тем более что Бауманка стала <…> практически таким вузом, которых в мире-то можно по пальцам перечесть. Это, разумеется, большое достижение в области укрепления наших позиций в этой важнейшей, самой перспективной деятельности. Поскольку наука, образование, как мы постоянно об этом говорим, является важнейшим фактором экономического роста», — заявил глава государства.
В 2021–2024 годах правительство Москвы совместно с правительством России реализовало проект комплексного развития МГТУ имени Баумана — строительства и реконструкции 14 зданий общей площадью около 170 тысяч квадратных метров, сообщается в материалах пресс-службы мэра и московского правительства.
Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана начнут работу уже в сентябре 2024 года.