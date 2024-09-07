В МГТУ имени Баумана открыли новые корпуса

«Тем более что Бауманка стала <…> практически таким вузом, которых в мире-то можно по пальцам перечесть. Это, разумеется, большое достижение в области укрепления наших позиций в этой важнейшей, самой перспективной деятельности. Поскольку наука, образование, как мы постоянно об этом говорим, является важнейшим фактором экономического роста», — заявил глава государства.