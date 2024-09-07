Общественный штаб: Явка на выборы в Мосгордуму выше, чем в 2019 году

Явка на эти выборы в Мосгордуму выше, чем в 2019 году, из-за удобства онлайн-голосования. Об этом Daily Storm заявил замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов.
По его словам, это обусловлено множеством факторов. Дистанционное электронное голосование в 2019 году было в трех округах, а сейчас во всех 45. За эти пять лет избирательная система прошла очень большой путь, она направлена на удобство, прозрачность, на то, чтобы москвичам было понятно, в чем они участвуют. Это повышает их вовлеченность, объяснил Асафов.
Изменилось и поведение московского избирателя, считает Асафов. Если раньше было «голосование эмоционального характера», то сейчас оно «рационально-прагматическое». Людей сложнее увлечь популистскими лозунгами, несбыточными обещаниями, уверен общественник.
В этом году Общественный штаб получает «сигналы о недопонимании» между гражданами на участках и избиркомами по поводу получения бумажных бюллетеней. Таких случаев немного, штаб разбирается в каждом из них, сказал Асафов. Голосование проходит штатно.