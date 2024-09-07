Общественный штаб: Явка на выборы в Мосгордуму выше, чем в 2019 году

По его словам, это обусловлено множеством факторов. Дистанционное электронное голосование в 2019 году было в трех округах, а сейчас во всех 45. За эти пять лет избирательная система прошла очень большой путь, она направлена на удобство, прозрачность, на то, чтобы москвичам было понятно, в чем они участвуют. Это повышает их вовлеченность, объяснил Асафов.