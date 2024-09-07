В Одинцове загорелся многоуровневый паркинг

В подмосковном Одинцове в поселке Лесной Городок на территории наземного паркинга начался пожар, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Сгорело 20 автомобилей, погибло два человека, еще один пострадал, передает Telegram-канал «112». Тело одного погибшего нашли между вторым и третьим уровнями парковки, второго — на втором уровне.
Предварительно, пожар возник во время ремонтных работ, заявила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
Источник «112» рассказал, что причиной пожара стал газовый баллон. В ходе ремонта рабочий укладывал мембрану, используя горелку. Произошел хлопок.
Главное управление МЧС по Московской области сообщило, что пожар полностью ликвидирован. Пожарные спасли двух человек и 10 эвакуировали. Троим потребовалась госпитализация.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, добавили в ведомстве.