Путин: Москва — один из лучших мегаполисов мира

Также Путин заявил, что за пять лет промышленное производство в столичных обрабатывающих отраслях выросло в 2,5 раза, а в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп сохранился, остается очень высоким — на сегодняшний день это уже 20%.