Путин: Москва — один из лучших мегаполисов мира

Во время выступления на мероприятии, посвященном 877-летию Москвы, президент России Владимир Путин назвал ее одним из лучших мегаполисов мира и по качеству жизни, и по возможностям для самореализации жителей столицы.
Президент назвал Москву важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов. Полным ходом идет строительство передовых предприятий в сфере микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях. Причем столица сделала ставку на развитие именно инновационных, экологически чистых производств, подчеркнул глава государства.
Также Путин заявил, что за пять лет промышленное производство в столичных обрабатывающих отраслях выросло в 2,5 раза, а в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп сохранился, остается очень высоким — на сегодняшний день это уже 20%.
Кроме того, Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности для получения среднего профессионального образования. Ремонтируются существующие и создаются новые мастерские и лаборатории, обновляется содержание образовательных программ, повышается доступность обучения. В этом году, сообщил президент, для выпускников 9-х классов дополнительно открыто в московских колледжах 16 тысяч бюджетных мест.
День города в Москве отмечается 7 и 8 сентября. Празднования проходят в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках.