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Путин: Москва — один из лучших мегаполисов мира
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Президент России поздравил москвичей с Днем города Коллаж: Daily Storm
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Путин: Москва — один из лучших мегаполисов мира

Президент России поздравил москвичей с Днем города

Коллаж: Daily Storm

Во время выступления на мероприятии, посвященном 877-летию Москвы, президент России Владимир Путин назвал ее одним из лучших мегаполисов мира и по качеству жизни, и по возможностям для самореализации жителей столицы.

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Президент назвал Москву важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов. Полным ходом идет строительство передовых предприятий в сфере микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях. Причем столица сделала ставку на развитие именно инновационных, экологически чистых производств, подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил, что за пять лет промышленное производство в столичных обрабатывающих отраслях выросло в 2,5 раза, а в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп сохранился, остается очень высоким — на сегодняшний день это уже 20%.

Кроме того, Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности для получения среднего профессионального образования. Ремонтируются существующие и создаются новые мастерские и лаборатории, обновляется содержание образовательных программ, повышается доступность обучения. В этом году, сообщил президент, для выпускников 9-х классов дополнительно открыто в московских колледжах 16 тысяч бюджетных мест. 

День города в Москве отмечается 7 и 8 сентября. Празднования проходят в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. 

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