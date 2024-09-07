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Пять человек пострадали при обстреле детской больницы в Горловке
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Среди пострадавших есть ребенок undefined
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Пять человек пострадали при обстреле детской больницы в Горловке

Среди пострадавших есть ребенок

Пять человек ранены при обстреле Вооруженными силами Украины больницы в центре Горловки Донецкой Народной Республики. Среди раненых есть несовершеннолетняя девочка, сообщил мэр города Сергей Приходько.

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По словам мэра, город был обстрелян кассетными снарядами. Боеприпасы попали в детскую больницу. Все службы работают на месте.

Также Приходько рассказал, что у местной школы были найдены осколки снаряда. Взрослые должны предупредить детей, чтобы те не ходили по высокой траве и не брали ничего с земли, призвал мэр Горловки.

Ранее сообщалось, что в приграничном районе Курской области утром 7 сентября были сбиты две управляемые авиабомбы.

#обстрел #горловка #днр
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