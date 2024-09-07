Новости
Новости 18+
St
Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве
18+
Он выбрал онлайн-голосование undefined
Новости

Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве

Он выбрал онлайн-голосование

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате, сообщается в Telegram-канале правительства.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Тем, кто зарегистрировался в системе электронного голосования, не нужно посещать избирательный участок — глава кабмина заполнил бюллетень на компьютере.

Мишустин подчеркнул важность участия граждан страны в голосовании на региональных и муниципальных выборах. Он заявил, что выбор в пользу достойных кандидатов — это необходимое решение ради настоящего и будущего России.

#москва #выборы в мосгордуму #михаил мишустин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...