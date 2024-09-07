Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате, сообщается в Telegram-канале правительства.
Тем, кто зарегистрировался в системе электронного голосования, не нужно посещать избирательный участок — глава кабмина заполнил бюллетень на компьютере.
Мишустин подчеркнул важность участия граждан страны в голосовании на региональных и муниципальных выборах. Он заявил, что выбор в пользу достойных кандидатов — это необходимое решение ради настоящего и будущего России.