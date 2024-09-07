Более двух миллионов человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

На выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали уже более двух миллионов человек, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
По его словам, большая часть москвичей выбирают онлайн-голосование. Более 1,85 миллиона человек проголосовали на сайте elec.mos.ru. Терминалами электронного голосования, которые расположены на избирательных участках, воспользовались 110 тысяч москвичей. Бумажными бюллетенями воспользовались 63 тысячи избирателей.
В столице продолжаются выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Выборы продлятся до 8 сентября включительно.