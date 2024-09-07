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В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара, возникшего после атаки дрона
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Жителей одного населенного пункта эвакуируют undefined
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В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара, возникшего после атаки дрона

Жителей одного населенного пункта эвакуируют

В Острогожском районе Воронежской области, где ночью началась детонация взрывоопасных предметов, объявлен режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев.

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По его словам, сотрудники оперативных служб эвакуируют жителей одного населенного пункта. С помощью автобусов их вывозят в пункт временного размещения.

В ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых.

По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации, добавил Гусев.

Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что в ночь на 7 сентября в Острогожском районе силами ПВО был сбит беспилотник. Из-за падения обломков произошел пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.

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