Общественный штаб: Второй день голосования в Москве начался штатно

В Москве начался второй день голосования на выборах в Московскую городскую думу восьмого созыва, а жители ТиНАО и района Куркино также выбирают муниципальных депутатов. Все избирательные участки открылись в восемь утра. Электронное голосование было доступно всю ночь. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
На каждом избирательном участке находятся наблюдатели от Общественного штаба. Кроме того, из штаба круглосуточно ведется видеонаблюдение, происшествий на данный момент не зафиксировано, заявил Ковалев.
Также он отметил, что с начала дистанционного электронного голосования были заблокированы 152 компьютерные атаки, в которых наблюдались подозрения на вредоносную активность, с более чем 1,9 тысячи IP-адресов.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 150 тысяч человек.
Для онлайн-голосования по прямой ссылке http://elec.mos.ru нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Она дает доступ к электронному бюллетеню. Сделать свой выбор можно из любой точки России с любого устройства, подключенного к интернету.
На избирательных участках проголосовать можно с помощью терминала электронного голосования. При этом отдать свой голос можно на любом участке, независимо от места постоянной регистрации.
Проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно только по месту постоянной регистрации и по ранее поданной заявке. Однако если заявка отсутствует по уважительной причине, председатель участковой избирательной комиссии вправе выдать избирателю бумажный бюллетень.