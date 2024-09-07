Общественный штаб: Второй день голосования в Москве начался штатно

В Москве начался второй день голосования на выборах в Московскую городскую думу восьмого созыва, а жители ТиНАО и района Куркино также выбирают муниципальных депутатов. Все избирательные участки открылись в восемь утра. Электронное голосование было доступно всю ночь. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.