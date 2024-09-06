Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак

Система электронного голосования на выборах в Москве в пятницу с 08:00 отразила 120 хакерских атак. Об этом сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.





По итогам первого дня голосования на выборах депутатов Мосгордумы, которые подвели в Общественном штабе по наблюдению за выборами, свои голоса отдали 1,8 миллиона человек. При этом большая часть москвичей (1,65 миллиона человек) решили сделать это дистанционно.





Еще почти 110 тысяч человек проголосовало на участках с помощью электронных терминалов. Порядка 60 тысяч отдали голоса с помощью бумажных бюллетеней, отметила председатель московского избиркома Ольга Кириллова.





По ее словам, ситуаций, повлиявших на ход голосования, не зафиксировано: терминалы работают бесперебойно. Артем Костырко добавил, что и онлайн-голосование осуществляется в штатном режиме.





Подводя итоги, замруководителя штаба Александр Асафов подчеркнул, что интерес к голосованию среди москвичей высокий, что говорит о его легитимности. Он добавил, что москвичи проявляют большой интерес к будущему города и сильную гражданскую позицию на выборах всех уровней.





Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Жителям столицы доступны все способы голосования: онлайн и на участках.