Зеленский на встрече с союзниками заявил, что конфликт на Украине необходимо закончить до начала зимы

Конфликт России и Украины необходимо завершить до наступления зимы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны, которая проходит в Германии на военной базе «Рамштайн». Об этом пишет издание «Страна.ua».





Вместе с тем он не исключил, что анонсированный им ранее второй «саммит мира» может пройти уже этой осенью.

«Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира», — добавил Зеленский.





Первый «мирный саммит» состоялся 15-16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. Представителей России на мероприятие не пригласили.