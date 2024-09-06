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Зеленский на встрече с союзниками заявил, что конфликт на Украине необходимо закончить до начала зимы
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Также он не исключил, что второй «саммит мира» может пройти этой осенью undefined
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Зеленский на встрече с союзниками заявил, что конфликт на Украине необходимо закончить до начала зимы

Также он не исключил, что второй «саммит мира» может пройти этой осенью

Конфликт России и Украины необходимо завершить до наступления зимы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны, которая проходит в Германии на военной базе «Рамштайн». Об этом пишет издание «Страна.ua».


Вместе с тем он не исключил, что анонсированный им ранее второй «саммит мира» может пройти уже этой осенью.

 

«Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира», — добавил Зеленский.


Первый «мирный саммит» состоялся 15-16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. Представителей России на мероприятие не пригласили.

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#владимир зеленский #украина #сво
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