Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Уже несколько лет глава государства отдает предпочтение системе электронного голосования. В марте он голосовал онлайн на президентских выборах, а в прошлые годы дистанционно принимал участие в осеннем едином дне голосования, в том числе на выборах мэра Москвы.





Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября.