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Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
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Российский лидер сделал это в режиме онлайн undefined
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Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Российский лидер сделал это в режиме онлайн

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Для себя российский лидер выбрал онлайн-вариант голосования.


На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как президент России в своем рабочем кабинете сделал несколько кликов мышью, отдав свой голос. 

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Уже несколько лет глава государства отдает предпочтение системе электронного голосования. В марте он голосовал онлайн на президентских выборах, а в прошлые годы дистанционно принимал участие в осеннем едином дне голосования, в том числе на выборах мэра Москвы.


Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. 

#выборы #мосгордума #владимир путин
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