Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Для себя российский лидер выбрал онлайн-вариант голосования.
На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как президент России в своем рабочем кабинете сделал несколько кликов мышью, отдав свой голос.
Уже несколько лет глава государства отдает предпочтение системе электронного голосования. В марте он голосовал онлайн на президентских выборах, а в прошлые годы дистанционно принимал участие в осеннем едином дне голосования, в том числе на выборах мэра Москвы.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября.