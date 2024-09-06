Глава Завьяловского района Удмуртии подтвердил, что жители деревни Можвай должны сами оплатить ремонт дороги

В Министерстве транспорта Удмуртской Республики в конце августа отказались помочь с ремонтом дороги жителям деревни Можвай. В ведомстве людям предложили самим собрать на это деньги. Daily Storm решил узнать, сможет ли глава Завьяловского района Константин Русинов помочь жителям. Но чиновник только подтвердил, что граждане действительно должны сами скинуться на ремонт дороги, причем это добровольно.

Пресс-служба главы администрации Завьяловского района в официальном письме изданию Daily Storm сообщила, что ремонт дороги к кладбищу в деревне Можвай может осуществляться только по программе самообложения, участие в которой является добровольным.





«Жителям предлагалось участие в программе самообложения для содействия в ремонте дороги. Участие в программе является добровольным со стороны граждан. В рамках указанной программы собранные средства граждан софинансируются бюджетом муниципалитета и республики в соотношении 1:5», — указано в письме.

Как добавили в письме, тем не менее автомобильная дорога «Ленино — Можвай» находится на балансе администрации Завьяловского района, и летом ее все же должны были начать ремонтировать.





«Текущим летом был заключен и исполнен муниципальный контракт на ремонт дорожного полотна указанной дороги. В рамках заключенного контракта подрядная организация провела организацию канав, отсыпку и поднятие дорожного полотна, частичное расширение дороги, укладку водопропускных труб. В настоящее время ведется подготовка к комиссионному обследованию дороги с участием сотрудников ГИБДД», — сообщает пресс-служба администрации.

Министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев 26 августа заявил, что дорога к кладбищу в деревне Можвай не является региональной или межмуниципальной, поэтому жителям придется ремонтировать ее за свой счет. Все, что они могут предложить гражданам, — это участие в программе самообложения для содействия в ремонте дороги.