В офисе Telegram опровергли сообщения об отмене приватности чатов

Там подчеркнули, что «изменения в FAQ прояснили, как сообщать о нарушениях». «Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было», — добавили в компании.





О том, что чаты в мессенджере перестанут быть приватными, пользователи и СМИ заговорили, после того как Telegram обновил политику пользования своими ресурсами, разрешив пользователям сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах.





Вместо указания, что администрация не обрабатывает запросы по чатам, появилась фраза о том, что «во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться».





Ранее основателю мессенджера Павлу Дурову во Франции предъявили обвинения по шести пунктам, включая отказ сотрудничать с властями и соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества.





5 сентября Дуров впервые высказался о своем аресте, в котором поблагодарил общественность «за любовь и мемы» и пообещал продолжить борьбу с преступностью.