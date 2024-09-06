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В офисе Telegram опровергли сообщения об отмене приватности чатов
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Ранее такая информация появилась на фоне претензий французских властей к основателю мессенджера Дурову undefined
Новости

В офисе Telegram опровергли сообщения об отмене приватности чатов

Ранее такая информация появилась на фоне претензий французских властей к основателю мессенджера Дурову

Частная переписка в мессенджере Telegram останется приватной, а изменение страницы FAQ с вопросом о модерации таких чатов не говорит об обратном. Об этом заявили представители команды мессенджера на странице в соцсети X (бывший Twitter). 

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Там подчеркнули, что «изменения в FAQ прояснили, как сообщать о нарушениях». «Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было», — добавили в компании.


О том, что чаты в мессенджере перестанут быть приватными, пользователи и СМИ заговорили, после того как Telegram обновил политику пользования своими ресурсами, разрешив пользователям сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах.


Вместо указания, что администрация не обрабатывает запросы по чатам, появилась фраза о том, что «во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться».


Ранее основателю мессенджера Павлу Дурову во Франции предъявили обвинения по шести пунктам, включая отказ сотрудничать с властями и соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества.


5 сентября Дуров впервые высказался о своем аресте, в котором поблагодарил общественность «за любовь и мемы» и пообещал продолжить борьбу с преступностью. 

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