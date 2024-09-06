Минюст признал иноагентом фемактивистку Залину Маршенкулову

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов фемактивистку Залину Маршенкулову. Также в список попали общественный деятель Давид Канкия, журналист Александр Савельев и экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский.
По данным Минюста, Маршенкулова выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ*-отношений, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.
Также она участвовала в мероприятии, проводимом организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины, указали в ведомстве.
Бывший депутат Янковский участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, проживает за пределами Российской Федерации, сообщили в Минюсте.
Там также отметили, что общественник Канкия распространял недостоверную информацию об избирательной системе, а также о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Журналист Савельев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, указали в Минюсте. Выступал против специальной военной операции на Украине, добавили в ведомстве.
Вместе с тем из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение», подчеркнули в ведомстве.
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