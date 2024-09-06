Минюст признал иноагентом фемактивистку Залину Маршенкулову

По данным Минюста, Маршенкулова выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ*-отношений, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.





Также она участвовала в мероприятии, проводимом организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины, указали в ведомстве.





Бывший депутат Янковский участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, проживает за пределами Российской Федерации, сообщили в Минюсте.





Там также отметили, что общественник Канкия распространял недостоверную информацию об избирательной системе, а также о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.





Журналист Савельев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, указали в Минюсте. Выступал против специальной военной операции на Украине, добавили в ведомстве.

Вместе с тем из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение», подчеркнули в ведомстве.









*ЛГБТ / Международное движение ЛГБТ — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.