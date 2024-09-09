Бывшего губернатора ХМАО Комарову назначили сенатором

Постановление о наделении ее полномочиями сенатора новый губернатор подписал в день своей инаугурации — 8 сентября. После избрания у него были сутки, чтобы определиться с претендентом на пост нового сенатора.





Сама Комарова заявила, что это «наиболее правильное решение, чтобы оставаться с югорчанами». Она занимала пост главы региона 14 лет, с 2010 года.





30 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой и назначил временно исполняющим обязанности главы региона мэра Тюмени Руслана Кухарука.