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Бывшего губернатора ХМАО Комарову назначили сенатором
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Постановление об этом подписал новый глава региона Кухарук undefined
Новости

Бывшего губернатора ХМАО Комарову назначили сенатором

Постановление об этом подписал новый глава региона Кухарук

Экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова будет работать в Совете Федерации. Она назначена сенатором от региона. Документ опубликован на сайте окружных властей. Комарова сменит в Совфеде Эдуарда Исакова. 

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Постановление о наделении ее полномочиями сенатора новый губернатор подписал в день своей инаугурации — 8 сентября. После избрания у него были сутки, чтобы определиться с претендентом на пост нового сенатора. 


Сама Комарова заявила, что это «наиболее правильное решение, чтобы оставаться с югорчанами». Она занимала пост главы региона 14 лет, с 2010 года.


30 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой и назначил временно исполняющим обязанности главы региона мэра Тюмени Руслана Кухарука.

#совфед #хмао #комарова
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