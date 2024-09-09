Почти все действующие губернаторы одержали победу на выборах

Губернаторов напрямую выбирали в 21 регионе, еще в двух регионах глав выбрали региональные парламенты. Они проголосовали за Махмуд-Али Калиматова (Ингушетия) и Руслана Кухарука (ХМАО).





После обработки всех протоколов (100%), согласно информации ЦИК РФ, на выборах одержали победу врио главы Курской области Алексей Смирнов (65,28% голосов), врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных (76,55%), действующий глава Курганской области Вадим Шумков (85,17%), врио главы Алтая Андрей Турчак (74,09%), врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев (79,56%).





Также лидерами по итогам подсчета всех голосов стали действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис (73,99%), врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов (62,3%), действующий глава Забайкалья Александр Осипов (82,27%), губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (80,79%).





На выборах лидировали врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк (78,38%), действующий глава Челябинской области Алексей Текслер (81,28%), нынешний глава Липецкой области Игорь Артамонов (81,16%), действующий губернатор Ставрополья Владимир Владимиров (79,61%).





Свои посты сохранили также глава Калмыкии Бату Хасиков (79,95%) и действующий руководитель Башкирии Радий Хабиров (80,21%).





Кроме того, впереди оказались врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин (81,03%), действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер (78,14%) и нынешний глава Астраханской области Игорь Бабушкин (78,17%).





В некоторых регионах еще не обработали 100% бюллетеней.





Выборы глав субъектов Российской Федерации прошли в 83 из 89 регионов страны.