В «Единой России» сообщили, что из 380 выдвигавшихся на выборах участников СВО мандаты получат 308 человек

«308 мандатов из 380 участников. Это 81%. Это самый высокий результат среди участников СВО, которые выдвигались от партий», — сказал Якушев.





Якушев описал «портрет участника СВО, победившего на выборах». По его словам, большинство — это профессиональные офицеры, которые знали, что такое военная подготовка, еще до февраля 2022-го.





«Возраст 30-50 лет. Как правило, люди с военным образованием. Поменьше людей, которые получили некую связь с военным управлением непосредственно в период СВО», — сказал партиец.





На пресс-конференции, посвященной подведению итогов участия кандидатов от «Единой России», отметили, что среди победителей 31 молодогвардеец.





По итогам выборов состав депутатов в регионах обновился на 87%. Единороссам удалось одержать победу в электорально сложных регионах: Марий Эл, Хабаровский край, Иркутская область, Братск, Комсомольск-на-Амуре.